Comisión recibe primer informe sobre violencias a niños en el conflicto

La Corporación Caribe Afirmativo entregó a la Comisión de la Verdad el informe “Juguemos en el bosque mientras el lobo no está”. Este es el primero sobre las violencias ejercidas a los niños, niñas y adolescentes con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas.

El informe muestra en detalle cómo actores armados seleccionaron a 24 menores de edad para castigarlos o corregirlos por su identidad sexual en Montes de María, Medellín, sur de Bolívar y algunos municipios del Urabá y oriente antioqueño.

De las 24 víctimas identificadas, 20 eran adolescentes y 4 niños o niñas. De estos casos Caribe Afirmativo documento 34 casos de violencia diferentes como violación y acoso sexual, desnudez forzada, esclavitud sexual, embarazo sexual y desplazamiento forzado.

“Muchas de estas niñas, niños y adolescentes vivían en zonas rurales y campesinas, pertenecían a comunidades afrodescendientes o indígenas o se encontraban en condiciones de pobreza”, afirmó Vivian cuello, coordinadora del equipo de Paz y Conflicto Armado de la organización.

Durante la entrega del informe se escucharon algunos testimonios ánimos de las víctimas. “Cuando cumplí 14 años fui víctima de violación por los grupos armados que llegaron a nuestro municipio”, cuenta un hombre gay del municipio de Carmen de Bolívar.

“Cuando tenía 12 años fui golpeada y violada por un tío, junto con otros tres compañeros que pertenecían a las Farc. Fui amarrada pies y manos, golpeada y amenazada, debido a los prejuicios por mi identidad de género diversa”, es el testimonio de una mujer lesbiana en el municipio de Tascón en Dabeiba, Antioquia.

Este es el relato de una mujer trans en el municipio de Zambrano, Bolívar: “Yo tenía como 11 años (..) cuando cinco soldados llegaron y me dijeron que me fuera con ellos. Yo las hice caso porque sentía que ellos no me podían hacer nada. Luego me llevaron por el puente a su campamento y me metieron en una carpa. Me sentaron en un banco y entre cuatro de ellos me agarraron, mientras uno de los cabos me violaba. Así se fueron turnando todos”.

Este es el tercero de los informes que entrega la organización sobre violencia a la comunidad LGBTI.