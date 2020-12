Descargue el episodio completo aquí.

Hoy escuchen a Natalia Casas, ella es comunicadora social y periodista. Vive y trabaja en New York, ciudad a la que llegó hace 19 años a estudiar literatura, pero la vida la sorprendió y ahora es publicista.

Su relato suena como la voz amorosa del corazón que nos recuerda que no hay trenes, ni mandatos, ni reglas que se ajusten a la diversidad de experiencias que vivimos las mujeres. A los cuarenta y tantos luego de pasar las dulces, duras y maduras con nosotras mismas, tal vez tenemos más herramientas para enfrentar lo inevitable y lo incierto. A los cuarenta no hay manera de decir que la vida ha sido un desperdicio, cualquiera que haya sido el camino que hemos tomado, ha valido la dicha, aunque se hayan sufrido algunas penas.

Que se vengan los sin-cuenta. La vida es para vivirla.