SIC expide guía para tratamiento de fotografías

La Superintendencia de Industria Comercio expidió la " Guía para el Tratamiento Adecuado de las Fotografías ", como datos personales un documento sobre los parámetros establecidos en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, que habla precisamente de la recolección y uso fotografías como datos personales.

El objetivo del documento es entregar algunas sugerencias a los responsables y encargados del tratamiento de fotos y orientados para evitar incurrir en irregularidades frente a la regulación sobre el Tratamiento de Datos Personales, sobre todo teniendo en cuenta que cualquier actividad que realice con fotos, debe respetar la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución.

De acuerdo con la entidad la Guia también habla acerca de otros temas relacionados tales como derechos de autor , derecho de imagen o acto de competencia desleal en fotos, así como también en lo referente a la fotografías en el ámbito personal doméstico y las fotos para fines periodísticos y editoriales.

En una comunicación la Superintendencia de Industria y Comercio explicó, que se debe tener presente que no todas las fotografías son un dato personal, solo no serán aquellas en las que se permita establecer la identidad de una o varias personas naturales en particular.

Así mismo para la recolección de fotos, datos personales sensibles debe observarse las reglas especiales señaladas en decretos y la Ley Estatutaria.