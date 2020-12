América de Cali: Sin casos de COVID-19, pero con la baja de Duván Vergara

América de Cali visita en el Metropolitano de Barranquilla al Junior, que busca sellar en su casa el paso a la final contra Santa Fe o Equidad. Si bien el equipo ‘escarlata’ no tendrá bajas por COVID-19, si tendrá una ausencia sensible y no podrá contar con Duván Vergara.

El delantero de los ‘Diablos Rojos’ tendrá que pagar una fecha de sanción tras haber completado cinco tarjetas amarillas en el partido de ida de la semifinal contra el Junior.

Luego de los últimos test realizados a la plantilla completa, América confirmó que por fortuna no dio positivo en ninguna persona, por lo que no tendrá bajas a causa de la pandemia, historia diferente a la que vive actualmente el Junior.

El pasado 9 de diciembre, el Junior de Barranquilla confirmó que en su plantilla se presentaron 10 casos nuevos de coronavirus, ocho en jugadores y dos miembros del cuerpo técnico; a esto se le suman las bajas por lesión de Teófilo Gutiérrez y Luis González y la suspensión de Dany Rosero, tras haber acumulado cinco tarjetas amarillas.