La tecnología es un elemento que potencia el trabajo en red entre comunidades, entidades sin ánimo de lucro y empresas privadas de cara al problema del hambre en el mundo. Este flagelo lo sufren 2,7 millones de colombianos, según cifras de la FAO y son los niños menores de 5 años quienes tienen mayor riesgo de vulnerabilidad. Dentro de las iniciativas privadas, la multinacional Kellogg's crea 'Mejores Días', un programa que junto al Banco de Alimento logra impactar 3.400 niños.

Música de uso libre:

Drving concern: Written by Kevin MacLeod.

Backbeat Written by Kevin MacLeod.

Favorite Written by Alexander Nakarada.