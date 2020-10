Nuevas alternativas con las que los conciertos sobrevivieron en 2020

Colombia se ha convertido en una buena plaza para los artistas internacionales desde hace más de una década y lo que antes parecía un sueño, como tener cinco conciertos en un año o un festival con los mejores grupos del momento, hoy en día es una realidad.

En los últimos años hemos podido ver grandes artistas en el país, desde Paul McCartney, The Rolling Stones, U2, Madonna, Katty Perry hasta Lady Gaga y muchos más. La industria de conciertos en Colombia ya tiene suficiente peso para traer a estos gigantes de la música.

El 2020 prometía mucho en este campo del entretenimiento, pues había conciertos confirmados hasta el mes de junio con bandas como Guns n’ Roses, The Strokes y The Chemical Brothers, quienes serían las cabezas del cartel de Estereo Picnic; la artista del momento, BillieEilish, tenía fecha para presentarse en Bogotá a mitad de año; la gira de despedida de la legendaria banda Kiss pasaba por Colombia, Maroon 5 estaría en marzo en tierras nacionales, los Backstreet Boys venían por primera vez al país, mejor dicho, iba a ser otro año épico.

De los mencionados, solo se pudo realizar el de los Backstreet Boys y algunos otros como el Día de Rock Colombia, el concierto de Soda Stereo y el de UB40. Luego, llegó a Colombia el Coronavirus, la enfermedad que puso en cuarentena al mundo y que obligó a la cancelación de todos los eventos donde hubiera aglomeración de gente, incluyendo, obviamente, a los conciertos.

Este virus obligó a reprogramar los conciertos y eventos como el Jamming Festival y Estereo Picnic anunciaron nuevas fechas para finales de año, el primero sería en noviembre y el otro a principios de diciembre, esperanzados en que la pandemia pasaría rápido, pero la realidad fue otra.

A medida que pasaba el tiempo incrementaban los contagiados, los riesgos y no se veía, ni se ve, una cura cercana, por lo que los gobiernos del mundo están tratando de evitar las aglomeraciones para no saturar sus respectivos sistemas de salud ni tener que lamentar más muertos por el COVID-19.

Debido a esto, los conciertos este año no podrán ser y nuevamente hubo reprogramación de algunos y cancelación de otros. Pero la industria no podía quedarse quieta, pues detrás de estos eventos hay gente que vive de ellos y al no haber, sencillamente no reciben ingresos para subsistir.

Ante este panorama, los organizadores han decidido crear formatos que los mantengan vigentes; es así como nacieron ideas como los videoconciertos y los autoconciertos, que son maneras de hacer presentaciones en vivo sin infringir las nuevas normativas de salubridad ni poner en riesgo tanto a los artistas como a los asistentes.

Desde abril hemos comenzado a ver estos formatos coger forma y ya hay diferentes presentaciones en todos los géneros, pero ¿producen lo mismo que un concierto tradicional?

Aida Hodson, creadora del festival Día de Rock Colombia, habló con Caracol Radio al respecto y dijo: “Yo siento que sí es rentable. Debemos tener en cuenta que cuando uno implementa una nueva tecnología, es una cuestión de formación de públicos. Empezar a consumir las plataformas de otra manera y ver que la virtualidad está a favor de las artes escénicas es algo nuevo”.

“Tenemos que ser aterrizados con el tema de la rentabilidad, para nosotros fue una apuesta. Un poco en lo que nos equivocamos en esta industria es cuando solo vemos el desarrollo de las artes escénicas basadas en un negocio. Claramente tenemos que vivir del mismo, pero tenemos que entender que cualquier negocio tiene que tener un proceso de formación y de desarrollo”, aseguró Hodson.

“Si dices que hoy no es rentable, pues claramente no lo es porque es reciente, pero si le trabajas y tienes una línea de tiempo real podrá serlo”, agregó la directora del Día del Rock Colombia quien, además afirmó que “la virtualidad llegó para quedarse” y que cuando vuelvan los conciertos presenciales, los videoconciertos no desaparecerán, sino que serán un complemento.

Aida, junto con su equipo de trabajo, organizó otra edición del Día del Rock Colombia para este año, pero en formato virtual; se realizó en el mes de septiembre y sobre esta experiencia dijo que “fue un reto altísimo”.

“Esto era algo nuevo para todos, no solo para los organizadores, sino para las bandas. La puesta en escena creo que fue increíble, nosotros cumplimos las metas y nos fuimos con algo muy medible y acotado porque esto era muy nuevo. Tuvimos más o menos 32.000 visitas que superó las expectativas que teníamos”, señaló la empresaria de conciertos.

Diego Báez, periodista de la industria de conciertos y creador del portal independiente Colectivo Sonoro, también habló con Caracol Radio acerca de los nuevos formatos para conciertos y señaló que esta experiencia favorecerá mucho a los artistas nacionales.

“Los videoconciertos se han vuelto como un respiro para las personas en medio de esta nueva normalidad. Ahora se puede decir que aparte de las localidades de los conciertos llega una nueva que se puede denominar ‘streaming’, esto es positivo para los artistas y los organizadores. Con la llegada de esto se le va a volver a dar importancia a lo local”, aseguró Báez.

Con respecto a los autoconciertos, el periodista señaló: “por temas de costos no va a ser tan benéfico traer a Zoé o Guns n´Roses, entonces, esto obliga a los empresarios a mirar nuevamente a los artistas colombianos”.

Los dos entrevistados coinciden en que estos formatos como el videoconcierto y el autoconcierto son una nueva experiencia de la industria que surgió como medida de contingencia ante la crisis, pero que no desaparecerán una vez todo esto se haya normalizado y puedan regresar los eventos presenciales.

Además, son conscientes de que esto es algo nuevo y se le debe seguir apostando por las ventajas que trae; si bien en rentabilidad no es igual a los conciertos tradicionales, si trae otros beneficios como la globalización del evento. Si se continúa con un arduo trabajo, en un futuro generarán mejores ingresos, piensan los expertos entrevistados.

Esta es la nueva realidad de la industria de los conciertos que seguirá mientras se pueden reactivar los eventos como los conocemos, pero que seguramente no se irán y se complementarán para el beneficio de todos.