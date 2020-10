Juanes sobre la canción de su hijo: “Es mi artista favorito”

Juanes publicó en su cuenta de Instagram el video de su hijo menor, Dante, haciendo un cover de la canción ‘Heather’ del artista estadounidense Conan Gray y su interpretación ha cautivado a otros artistas como Residente, Greeicy y Ali Aka Mind.

El clip ya acumula más de 500 mil reproducciones, más de 100 mil likes y más de 5 mil comentarios en donde elogian a Dante por su manera de cantar y aseguran que tiene el mismo talento de su padre.

Le puede interesar:

Juanes también habló en 6am Hoy por Hoy de Caracol Radio sobre el origen de ese video: “Estábamos en las clases de canto que él tiene todos los jueves y después de las clases, él estaba interpretando esta canción y me emocionó tanto que le dije vamos a grabarla, me dijo que no, le insistí hasta que lo convencí, fuimos al estudio y así quedó”.

El artista paisa dijo sentir orgulloso y feliz y agregó: “Él siempre me dice voy a ser cantante”.