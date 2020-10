“La pandemia demostró la ineficacia del Estado para proteger a las mujeres”

A raíz de un video que circuló en redes sociales donde una habitante de calle que se encontraba durmiendo en un andén, al frente de una droguería, en Ciénaga -Magdalena-, es víctima de abuso sexual, varias organizaciones de mujeres han rechazado el hecho y piden al Gobierno celeridad en la investigación para que se haga justicia.

Una de ellas es Valeria Silva, subdirectora de la corporación SISMA Mujer, quien aseguró que no solo existe una violencia estructural que pone en una situación vulnerable a mujeres en esta condición, sino que “no existe una suficiente diligencia por parte de las autoridades para la persecución, enjuiciamiento y sanción de hechos de violencia sexual”.

Según Medicina Legal, entre enero y mayo de 2020 se practicaron 7.544 exámenes médicos legales por presunto delito sexual. De estos, 6.479 fueron realizados a menores de edad.

Un panorama que se habría agravado en medio de la pandemia. “Lamentablemente no solo hay aumento de los casos, sino que demuestra la inestabilidad de las rutas del Estado, no hubo un verdadero enfoque de género. Hay mujeres que no podían movilizarse a los sitios de denuncia, no sabían a dónde acudir e incluso hubo una denegación generalizada de acceso a salud, a justicia”, explicó.

Actualmente la Corporación Sisma Mujer, busca otorgar herramientas de protección efectivas en el ámbito judicial de forma gratuita, para que estos crímenes no queden en la impunidad.

“No estamos seguras en la calle, las protestas nos demostraron que tampoco en los CAI y ni siquiera en un consultorio médico. Violar a una chica porque es lesbiana o porque participa en una protesta es aberrante, pero no es algo nuevo, a las mujeres siempre nos han castigado a través de violencias a nuestros cuerpos, entonces queremos dar un apoyo femenino para que todas aquellas que quieran denunciar, se sientan seguras”, afirmó.