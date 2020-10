El conmovedor mensaje de Karin Jiménez, la esposa de Santiago Arias

Karin Jiménez, esposa de Santiago Arias, se pronunció a través de las redes sociales tras la impactante lesión con sufrió el futbolista con la selección Colombia. Jímenez lamentó no poder estar junto al jugador y recalcó la ilusión que tenía de este nuevo llamado para disputar las eliminatorias.

"Te abrazo con el corazón @santiagoarias13. Mi amor, me duele el corazón, de no poder estar allí contigo, me duele tu dolor físico, pero más me duele el dolor que siente tu corazón. La ilusión que tenías por volver a jugar con la selección era grande" expresa el mensaje.

Jiménez deseó que la lesión fuera lo menos grave posible, aseguró que son cosas de fútbol y que su familia lo estará acompañando, "Son cosas de fútbol, pruebas De Dios y la vida pero se que saldrás rápido de esto. Tu familia te acompaña de corazón".

A falta del comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol, Santiago Arias habría sufrido una luxofractura en el tobillo izquierdo. Se estima una recuperación entre cuatro y seis meses.