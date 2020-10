Elon Musk no usará vacuna contra COVID y llama "cabeza hueca" a Bill Gates

El CEO de Tesla y fundador de SpaceX, Elon Musk, volvió a crear controversia con su escepticismo sobre la COVID-19 y reaccionó a las declaraciones de Bill Gates cuando dijo que Musk debería dedicarse a los misiles y coches que es lo que sabe hacer.

El multimillonario de 49 años dijo que ni él ni su familia se pondrían la vacuna contra el coronavirus porque considera que no están en riesgo.

Durante una entrevista con la periodista Kara Swisher, Elon Musk volvió a considerar las restricciones contra la propagación del COVID-19 como generalizadas y poco éticas a tiempo de compararlas con un "arresto domiciliario de facto".

Según Musk, "cualquier persona que esté en riesgo debe ser puesta en cuarentena hasta que pase la tormenta", pero el confinamiento no debería ser una orden para todos.

La periodista Swisher le dijo que si se pusiera en práctica su sugerencia la humanidad podría morir en el proceso, a lo que Musk respondió que "todos morimos".

El CEO de Tesla también respondió a la crítica que le hizo Bill Gates el mes de julio en una entrevista con la CNBC donde el cofundador de Microsoft sugirió que es mejor que Elon Musk se mantenga en su especialidad y no hable de cosas que no conoce.

"El posicionamiento de Elon es mantener un alto nivel de comentarios indignantes. No está muy involucrado en las vacunas. Hace un gran coche eléctrico. Y sus cohetes funcionan bien. Entonces se le permite decir estas cosas. Espero que no confunda áreas en las que no está demasiado involucrado", señaló Gates.

A lo que Musk no perdió la oportunidad de responderle de una manera muy directa.

"'Oye, cabeza hueca', en realidad hacemos las máquinas de vacunas para CureVac, esa compañía en la que has invertido", dijo Musk al momento de señalar que Tesla fabrica los equipos para la firma biofarmacéutica alemana CureVac que trabaja en la creación de una vacuna contra el coronavirus.