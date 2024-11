Cómo son las personas que escriben muy rápido, según grafología: ¿Impacientes o inseguras?

Una forma diferente y muy particular de conocer a las personas es a través de su escritura. Esto se debe a que hay varios rasgos de la personalidad que pueden ser descubiertos y leídos revisando las formas de escritura.

Estos rasgos han sido estudiados durante muchos años por la grafología, que, como explica el Colegio Mexicano de Grafología y Criminalística, se trata de un método empleador para estudiar la personalidad a través de la escritura, convirtiéndose así en una herramienta de autodescubrimiento muy útil.

Existen muchos aspectos sobre los que se han estudiado y de los que se han podido descubrir ciertos patrones. Uno de ellos tiene que ver con la velocidad con la que escriben algunas personas, ¿qué quiere decir esto? Se lo contamos.

¿Qué significa escribir muy rápido?

En la escritura, hay muchas personas que tienen un estilo de escribir muy rápido. En ese camino, suelen comerse letras con el fin de conseguir escribir con mucha más agilidad y, asimismo, debido a esa velocidad, terminan algunas palabras casi ilegibles o muy difíciles de leer.

De acuerdo con la grafóloga Maryfer Centeno, escribir muy rápido significa primeramente agilidad mental, significa que cuenta con una gran velocidad de pensamiento.

No obstante, esto también suele ser señal de que es una persona más propensa a la ansiedad porque piensa demasiado rápido y adelanta acontecimientos. Le va a hacer caso a su instinto.

Esto también puede relacionarse con otros patrones de comportamiento, especialmente con aquellos que tienen las personas que van a una velocidad superior en todo, que comen más rápido, que les gusta caminar rápido, que todo el tiempo están inquietas y que están constantemente en un estado de pensamiento ansioso.

Lo anterior, también puede generar que, al estar en una velocidad tan alta en sus vidas, sean personas impacientes, que se desesperan con la lentitud de otro. De igual forma, tienen el rasgo de que se aburren rápidamente de las tareas y esto lo demuestran con distracción durante la ejecución de ellas.

Significado de escribir lento

Por el contrario, una persona que escribe mucho más lento, suele tener un perfil mucho más perfeccionista y se toma las cosas con calma, con más ecuanimidad. De acuerdo con Grafoterapias, significa que es una cabeza mucho más tranquila, silenciosa, que necesita de ello para su concentración y poder tomar una decisión. Usualmente, son personas que piensan bien las cosas antes de actuar, en vez de ser muy aceleradas.

No obstante, esto también tiene sus consecuencias y es que suelen ser personas que carecen de espontaneidad y muchas veces les falta un poco de audacia para tomar determinadas decisiones en el momento.

Ahora bien, como explica la grafóloga Sandra Cerro, los grafólogos deben tener en cuenta que hay muchos factores externos que afectan o pueden cambiar la forma de la escritura. Uno de ellos es que, más o menos, todos pueden reducir o aumentar la velocidad cuando se quiera, haciendo de este ejercicio algo consciente.

Como la grafología busca leer lo inconsciente, es importante que, si se quiere leer a la persona, se tiene que pensar o analizar el ritmo usual y cotidiano, no en el que puede llegar a alcanzar en determinados momentos. De esta forma, se alcanzará a analizar a la persona naturalmente y no solo un estado de ánimo particular.