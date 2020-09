Lucía empieza incluye el ejercicio a sus nuevos hábitos saludables ¿cómo le irá levantándose a las 6 am a trotar? Aunque se da cuenta que no es nada fácil, sabe que todo es un proceso, no solo para verse mejor, sino para aceptarse y quererse a si misma.

Al otro día, Lucía se levanta animada y emprende la senda para bajar sus 20 kilos. Primero corre una hora, luego camina hasta su trabajo y pasa todo el día comiendo frutas porque una amiga le aconsejó que comenzara con una desintoxicación. Así ella comienza a seguir todos los consejos que le dan sus amigos, familiares y conocidos, pero a la semana ya ha desistido y perdido la voluntad.