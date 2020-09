Regulación colombiana en seguridad vehicular está atrasada 20 años

Expertos en movilidad analizaron en Bogotá, la problemática de tener carros de baja seguridad en Colombia, las carencias del mercado, la legislación del país, la Infraestructura y la necesidad urgente de adherirse a estándares internacionales.

En el evento se analizaron las cinco razones para adherir al Foro Mundial de Armonización de la Reglamentación sobre vehículos (WP.29) en Colombia.

Estos son: Salvar vidas, Contar con carros más seguros, Generar beneficios económicos, Impulsar el comercio y cumplir compromisos.

En salvar vidas las muertes asociadas al tráfico son un gravísimo problema de salud pública, considerado una pandemia por Naciones Unidas desde el 2009, en Colombia cerca de 7.000 muertos al año, todas evitables.

En en la regulación de estándares de seguridad vehicular se conoció que Colombia está atrasado 20 años y sólo se cumple uno de los ochos estándares mínimos, que recomienda la Organización Mundial de la Salud.

Pero el crecimiento económico y competitivo se va más allá, porque se generarían ahorros directos del orden de 0.51% del Producto Interno Bruto, PIB, como consecuencia de la disminución de costos del sistema de salud? reducción de pérdidas materiales, ahorro en gastos funerarios y aumento de las actividades comerciales.

Y para cumplir los compromisos en Seguridad Vial, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró, el segundo decenio por la seguridad vial, con la meta de reducir las muertes y heridas en el tráfico en un 50 por ciento, entre el 2021 y el 2030. Colombia es signataria de este compromiso.

En el conversatorio "Carros más Seguros, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Luis Lota, dijo que el tema de vehículos seguros es fundamental, "para nosotros hace parte de la agenda pública, esté es nuestro ADN, y vamos a trabajar en una campaña, que nos permita continuar con la claridad de que la gente se informe bien y sepa que es lo que va comprar".

También confirmó, que se trabaja en una Estrategia de Seguridad Vial, que se basa en cinco pilares cómo son: la gestión institucional, la infraestructura, el comportamiento humano, la atención a víctimas y los vehículos seguros.

En este último tema de acuerdo con Lota, se busca una armonización con la normatividad internacional y usuarios bien informados.

Por su parte, María Fernandez Ramírez, líder de movilidad sostenible, afirmó que por más bueno que sea el comportamiento humano, las vías no solo en Colombia sino en el mundo, están sobredimensionadas y están diseñadas utilizando manuales de Autopista.

"De esa manera una vía que está frente a la casa, ancha, recta y plana, así tenga marcado los 30 kilometros, las personas van a correr en sus vehiculos", manifestó Ramirez.

También se refirió al costo para que un vehículo sea seguro, y dijo que se requiere de 300 dólares, que también representa incentivos fiscales para las aseguradoras.

A su turno el ex-viceministro de Transporte, Alejandro Maya, manifestó qué la gran mayoría de los vehículos que son de baja gama y los más vendidos en Colombia, no tienen esos elementos técnicos y no los tiene que cumplir, porque las normas colombianas, no se los exige.

"Lo que se debe buscar es que la norma colombiana sea más estricta en el cumplimiento de los estándares internacionales y citó Maya, que si los vehículos cumplen con todos los estándares de seguridad se salvarían 1.400 vidas al año".