Edith recicla para alimentar a su hija con discapacidad y hoy pide la mano de Cartagena

En el corazón del barrio Palestina, ubicado en las faldas de La Popa en Cartagena, la señora Edith Ortega, una mujer de 59 años y cabeza de hogar, libra una batalla diaria contra la pobreza y la falta de servicios de salud. Edith, quien se gana la vida recorriendo las calles de la ciudad como recicladora, recolectando latas y plásticos, es el único sostén de su hija, Eva Guerrero Ortega, de 31 años.

La situación de Eva es crítica. Desde los dos años de edad, tras sufrir una serie de convulsiones, desarrolló múltiples discapacidades que hoy la mantienen postrada en una cama de forma permanente. Según relata su madre, la EPS dejó de entregarle los pañales desechables, un insumo vital y de alto costo que Eva requiere todos los días, agravando la precaria economía familiar que depende de lo poco que Edith consigue vendiendo material reciclado.

Vivir entre carencias

Esta familia no solo lucha contra la enfermedad, sino también contra el olvido. Son sobrevivientes del desastre de la Loma de San Francisco y, tras perderlo todo, hoy habitan en una vivienda de pésimas condiciones que consta de una sola habitación.

Su vecina, Dunys del Toro, fue quien decidió alzar la voz para visibilizar este caso. “Esta familia vive del día a día y en condiciones muy humildes. Decidí apoyarlos porque necesitan que el Distrito y la comunidad pongan sus ojos en ellas” , aseguró la mujer, quien pide una intervención urgente de la Secretaría de Participación y de las autoridades de salud.

¿Cómo ayudar?

La señora Edith y su hija Eva necesitan pañales, alimentos no perecederos, elementos de aseo y cualquier apoyo económico que permita mejorar su calidad de vida.

Si usted desea unirse a esta causa y brindar una mano amiga a esta familia, puede comunicarse directamente al número celular: 313 387 4125.