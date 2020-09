Piden investigar presunto 'cheque sin fondo' para el Aeropuerto del Café

Tres meses después de que el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, comprometiera $59.287 millones para la construcción del Aeropuerto del Café, este no se encuentra en las vigencias del departamento, según aseguró el diputado de la Asamblea. Camilo Gaviria, quien pidió investigar si el mandatario compromete recursos sin presupuesto.

"Queremos la verdad sobre Aerocafé. Aeropuerto sí, pero con pista larga y con transparencia. Necesitamos que nos hablen con la verdad. Y este mensaje es para todos los involucrados, el Gobierno nacional, la Gobernación de Caldas, la Alcaldía de Manizales, Infi Caldas, Infi Manizales y obviamente Aerocafe", señaló el diputado.

En caso seguido el cabildante expuso que "el pasado 26 de junio el gobernador entregó dos cheques. uno por $60 mil millones, de vigencias futuras, que aprobó la asamblea anterior y que esperamos realmente que el recurso sí esté. Y el segundo por $59.287 millones que, como pudimos constatar en nuestro derecho de petición, no cuenta con los recursos; es un cheque falso".

El derecho de petición fue solicitado al Sistema General de Regalías, y después trasladado a la Secretaría de Planeación del Departamento. "En su respuesta se puede constatar que los 120.000 millones de pesos no existen. Más allá de la respuesta que nos den sobre la disponibilidad de las vigencias futuras, el gobernador entregó un cheque por $59.287 millones que no tiene fondos, que no existe, y que no está en las cuentas actuales del proyecto".

Por todo ello, advirtió que "antes de adjudicar la vía para llegar a Palestina, se debe tener el cierre financiero y la adjudicación del aeropuerto. Construir la vía sin tener certeza del aeropuerto es corrupción. Entregar un cheque sin fondos es un delito.