No ha habido reconocimiento de sus acciones: Ingrid Betancourt sobre Farc

Durante su contribución a la Comisión de la Verdad sobre el secuestro y 12 años después de su liberación, Ingrid Betancourt hizo una reflexión ética y política en la que sostuvo que a los excomandantes de las extintas Farc se les debe exigir la verdad.

“Ellos tienen que decir si quieren seguir mintiendo o si quieren reconocer lo que sucedió. Habrá algunos que van a tener el coraje, se necesita mucha valentía para mirarse de frente, no darse justificaciones y decir ‘esto que sucedió, si pudiera revertirlo, lo revertiría’”, afirmó.

También se refirió a la transformación conceptual que ha tenido la verdad y las implicaciones que tiene al momento de hacer justicia.

“Estamos en un mundo en el cual la verdad se ha reducido a lo psíquico. Ahora lo que nos están diciendo es que cada cual tiene su verdad y si mi verdad es diferente a la verdad del de al lado, eso no es una mentira”, agregó.

“Si no tenemos ningún parámetro para valorar la verdad con los mismos términos, si cada cual puede contar su versión y es válida porque es su versión, entonces ya no hay justicia que valga. Entramos a un cinismo conceptual que me parece muy peligroso”, manifestó.

La contribución de Ingrid Betancourt da inicio a la ruta preparatoria para el reconocimiento a la verdad del secuestro que se dará próximamente en la Comisión.