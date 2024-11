Hugo Rodallega, directo con los rumores sobre su salida de Santa Fe: Esto dijo

Hugo Rodallega, delantero de Santa Fe. (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Independiente Santa Fe sumó su segunda derrota consecutiva en el Grupo A de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. El equipo bogotano cerró el Todos Contra Todos en la primera posición, lo cual le dio la ventaja deportiva en caso de empate; no obstante, esta dos caídas lo marginan del sueño de llegar a la final.

El equipo del uruguayo Pablo Peirano cayó este martes nuevamente en el clásico ante Millonarios, encuentro que finalizó 0-1 con un solitario y tempranero tanto de Leonardo Castro. Los rojos ya venían de caer en la primera fecha, 5-0 frente a Atlético Nacional.

Hugo Rodallega, capitán del equipo, se mostró bastante autocrítico tras la derrota. De igual manera, aprovechó el espacio para referirse a unas recientes declaraciones, en las que habló de la posibilidad de llegar al América, aclarando que se encuentra cien por ciento enfocado en Santa Fe.

¿Seguirá en Santa Fe?

“Mi cabeza está acá con Santa Fe, el compromiso siempre ha estado acá con Santa Fe. Yo he sido muy enfático en el tema, quizás molesta la sinceridad o la claridad con la que hablo. Si herí a alguien, siempre soy el que pido disculpas, pero no lo hago con la intención de herir sentimientos ni de jugar con la ilusión de alguien. Ustedes han visto acá, el hincha sabe que yo he tenido el compromiso desde el momento uno que firmé contrato acá. Siéndoles sincero, también se está manejando la opción de poder extender el contrato, así que vamos a ver qué sucede, vamos a esperar los próximos días, pero mi cabeza y mi todo está acá”.

Balance del partido

“Siento yo que intentábamos jugar por bandas o por dentro, pero no hacíamos llegar la pelota en zona peligrosa. Santa Fe ha sido muy incisivo en temas de centros o atacar por los costados, meter la pelota al área y poder crear peligros y opciones de gol. Quizás eso nos faltó, ser un poco más incisivos en ese aspecto”.

Autocrítica

“Voy a ser bien sincero, el tema de la actitud en la primera parte no fue bueno. Estoy de acuerdo con el hincha, estábamos un poco imprecisos, eso hay que reconocerlo, el hincha hace su análisis y es muy respetable en este momento. Estamos totalmente abiertos a escuchar cualquier tipo de crítica, nos duele y al hincha le duele perder este clásico, y estamos muy tristes, muy golpeados. Cualquier cosa que venga por parte de ellos la vamos a aceptar”.