Voceros de Gobierno estarían ofreciendo ayuda a reelección de Trump: Santos

Durante un evento en la Camara de Comercio Colombo Americana, el expresidente Juan Manuel Santos aseguró que desde Washington le han manifestado que actuales voceros de Colombia han llamado a la campaña de Donald Trump para ver "cómo pueden ayudar"

Lea también:

" Hay un aspecto que a mí me preocupa enormemente, me han llamado de Washington, me han dicho mire usted que fue arquitecto o uno de los arquitectos de esa política bipartidista, hay voceros del Gobierno actual de Colombia que están llamando a la campaña de Trump a ver como pueden ayudar y eso es muy grave porque no solamente es ilegal sino que eso genera una reacción del partido demócrata, que ya sabe que eso esa sucediendo, que va a romper la política bipartidista ": Juan Manuel Santos

Además indicó que la "imposición" de un candidato americano para el BID, por parte de Estados Unidos, con la ayuda de Colombia, "está generando también unas grietas no solamente de largo plazo frente a una institución que vamos a necesitar todos, precisamente despues de la pandemia, porque vamos a necesitar mucha financiación, sino en Estados Unidos".