Banderas confesó que tiene coronavirus coincidiendo con su cumpleaños 60

El actor Antonio Banderas emitió un comunicado en el que le comunicó a sus seguidores que dio positivo para coronavirus. El malagueño, que cumple hoy sesenta años, no podrá celebrar esta redonda fecha como le gustaría. Y fiel a su amabilidad con los medios de comunicación, contó el motivo con total sinceridad.

El ex marido de Melanie Griffith aseguró que se encuentra relativamente bien y ha revelado los planes que tiene durante este obligado aislamiento del que, a buen seguro, saldrá reforzado.

Este es el comunicado emitido por el ganador del Goya por "Dolor y Gloria":

"Un saludo a todos. Quiero hacer público que hoy, 10 de agosto, me veo obligado a celebrar mi 60 cumpleaños siguiendo cuarentena al haber dado positivo de la enfermedad COVID-19, causada por el coronavirus.

Me gustaría añadir que me encuentro relativamente bien, solo un poco más cansado de lo habitual y confiado en recuperarme lo antes posible siguiendo las indicaciones médicas que espero me permitan superar el proceso infeccioso que sufro y que a tantas personas está afectando alrededor del planeta. Aprovecharé este aislamiento para leer, escribir, descansar y seguir haciendo planes para comenzar a darle significado a mis recién estrenados 60 años a los cuales llego cargado de ganas y de ilusión".