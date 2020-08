La razón por la que Evaluna Montaner llegó virgen al matrimonio

La cantante y actriz, además hija del cantante Ricardo Montaner, reveló detalles de su decisión de llegar virgen hasta el matrimonio.

Evaluna, conocida por muchas personas en redes sociales, donde normalmente publica detalles de relación con el cantante Camilo, contó que esa decisión la tomó a los 15 años.

“A los 15 años tomé una decisión de guardarme hasta el matrimonio, la tomé yo y a mí me encantó eso, porque fue una decisión que tomé directamente con Dios. No sabes la cantidad de personas que me hablaron de la mala idea que fue… Gracias a Dios no los escuché y la verdad que fue lo más hermoso y precioso, pero me costó mucho porque es fuerte pensar en lo que las personas pueden influir en uno. Esta decisión, para mí, fue una revelación espiritual", aseguró en el podcast 'se regalan dudas'.

Evaluna también aseguró que Camilo "sufrió por la decisión" pero que siempre aceptó y respetó ese hecho.

“En mi caso, Camilo fue el mejor hombre del mundo. ¡Tan bello, pobrecito, tuvo que sufrir! Pero estoy hablando del tema para decir que es muy importante prestarle atención a lo que uno quiere vivir y a lo que uno siente que es el propósito de uno, porque la gente te puede derrumbar el amor para ti”, expresó.