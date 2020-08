Con un “Rocketazo” pretendían asesinar a 'Timochenko'

Al menos 10 disidentes de la denominada ‘Nueva Marquetalia’, que es la misma organización dirigida por ‘Iván Márquez’ y el ‘Paisa’, planeaban asesinar a Rodrigo Londoño, el jefe del partido Político de FARC.

En enero de este año, dos de ellos fallecieron en medio de un enfrentamiento con la Policía, y otros seis fueron enviados a prisión en las últimas horas.

Mediante seguimientos e interceptaciones de llamada, la Fiscalía descubrió que el escuadrón disidente, por orden de ‘El Paisa’ pensaba asesinar a Timochenko de un “Rocketazo”, en la finca donde vivía.

HD (Hombre desconocido): La misión suicida los llevó a la muerte…

MD (Mujer Desconocida): Es que es muy bruto, cómo se le ocurre metérsele a ‘Timochenko’ solo, con otro nada más…

HD: No, eso estaba todo, si no que a él lo sapearon

MD: será de haber matado a ese señor no lo iban a quemar a él.

HD: No, amor, era que ellos ya tenían todo guardado allá, ellos le iban a meter “Roker” a la casa de ese hijueputa, para que no quedara absolutamente nada, ellos no iban a meterse ni con pistola o con fusiles, nada (...) tenían una MP5 y una R15 de asalto, pero iban a lo grande, que de esa casa hijueputa no quedara nada.

Le puede interesar:

En otro audio, conocido por Caracol Radio, los disidentes cuentan cómo se planeó el atentado.

HD: Una noche que estuvimos haciendo un croquis, en un pliego de cartulina y duramos como hasta las 4.30 am haciendo ese croquis, y él decía, esto es fácil, yo simplemente hago el croquis, esta no la voy a ejecutar yo, para eso están otros, pero la que tengo yo sí es misión suicida (...) Una vez aquí arriba de la casa ensayando una MP5, no le podía coger el tiro, a veces pegaba y a vaces no, y decía, será que no me voy a poder llevar esta “bicha” para la operación suicida y joda con eso, y así fue.

Alias ‘Chavo’, quien fue conductor, escolta de la UNP, confesó que una vez ingresó al esquema de seguridad de Rodrigo Londoño, para entregar datos a ‘El Paisa’, quedó grabado en un audio donde le advierte al escuadrón criminal que se agota el tiempo para asesinar a ‘Timochenko’.

“Usted sabe que la única oportunidad que hay es ahorita que están ahí, después que se vayan no hay oportunidad para que se le meta de frente a eso...ahorita que llegué acá me dijeron que yo ya no volvía más allá, entonces le toca que se defienda con lo que usted tiene hasta la fecha que le dije a usted, de ahí en adelante ya es incierto todo”.

Cinco de los seis señalados integrantes de las disidencias, fueron enviados a prisión, uno se le concedió la detención domiciliaria por petición de la Fiscalía.