Más de 620.000 tutelas se interpusieron para proteger derechos ciudadanos

Este es el informe 14 que presenta la Defensoría del Pueblo, y en él se evidencia un incremento del 2,1% en relación con el 2018. El 2019 fue el año con la cifra más alta en vulneraciones a derechos fundamentales, se interpusieron 620.257 tutelas.

En cuanto a salud, a los enfermos de cáncer no les autorizan quimioterapias, radioterapias o medicamentos. Por eso los ciudadanos que no son atendidos de manera adecuada instauraron 207.368 acciones de tutela. Así lo explica el defensor del pueblo Carlos Negret "No hay derecho, es perverso que se obligue a los ciudadanos de Colombia, a reclamar por tutelas en la atención médica que todos los colombianos deberíamos recibir. Las entidades que tienen que dar el servicio, deben sentir vergüenza cuando no brindan la atención toda vez que es una obligación legal".

Otras tutelas presentadas son por derechos de petición (244.553); al debido proceso (76.447); al mínimo vital (39.284); a la ayuda humanitaria (23.154); a la seguridad social (21.887) y a la vida(15.325).

En 1.032 municipios, que representa el 92% de los 1.122 del país, se interpuso al menos una tutela que invocaba el derecho a la salud. Los municipios con más tutelas por cada 10.000 habitantes son Santander, Antioquia y en el Eje Cafetero.