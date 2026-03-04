O’Higgins vs. Deportes Tolima: ¿Cómo y dónde ver el juego de Copa Libertadores?

O’Higgins recibirá al Deportes Tolima en el partido de ida de la tercera ronda de clasificación de la Copa Libertadores en el estadio El Teniente de Rancagua en donde los dos equipos se juegan lo último para intentar clasificar a la fase de grupos del torneo continental.

El equipo de Lucas González llega al encuentro luego de dejar en el camino al Deportivo Táchira de Venezuela al que dejó en el camino por la vía de los lanzamientos desde el punto de pena máxima.

El equipo chileno, por su parte, disputará el compromiso después de eliminar a Bahía de Brasil, también desde los doce pasos y en una de las sorpresas de las llaves de la segunda fase del campeonato.

Tolima quedó eliminado y perdió toda posibilidad de pasar a la fase de grupos el año pasado cuando fue eliminado por Melgar de Perú y la última vez que accedió a los grupos fue en el 2022 cuando llegó de forma directa por ser campeón de Colombia en el primer semestre del 2021.

¿Cuándo, dónde y a qué hora se jugará O’Higgins vs. Tolima?

El partido entre O’Higgins y Deportes Tolima se jugará este miércoles 4 de marzo en el estadio El Teniente de Rancagua en Chile a partir de las 7:30 de la noche.

¿Dónde ver el partido O’Higgins vs. Deportes Tolima?

El partido entre chilenos y colombianos se podrá ver por ESPN para y en su plataforma Disney+. Usted también podrá seguirlo en el minuto a minuto de caracol.com.co y en la transmisión de Caracol Radio.

Alineaciones probables

O’Higgins: Carabalí; Pavez, Brizuela, Robledo, Faúndez; Leiva, Ogaz; Sarrafiore, Rabello, Francisco González; y Castillo.

DT: Lucas Bovaglio.

Deportes Tolima: Neto Volpi; Junior Hernández, Anderson Angulo, Jeison Angulo, Arrieta; Edwar López, Rovira, Florez; Torres, Nieto y Parra.

DT: Lucas González.