"No me conformo con 20 minutos": Muriel pide pista en el Atalanta

El colombiano Luis Fernando Muriel, delantero del Atalanta, reconoció este martes que su equipo sueña con llegar hasta el final de la Champions League después de que eliminara al Valencia en los octavos de final. Además, relató que quiere seguir peleando un puesto en el once titular.

"Trabajamos bien y espero que esto nos pueda ayudar a alcanzar grandes logros. Un pequeño pensamiento en la 'Champions' lo hacemos. Todavía está muy lejos, faltan muchos partidos ligueros. Luego pensaremos en la Copa", afirmó Muriel en la televisión italiana "Sky Sport".

"Cuando trabajas bien lo ves siempre en el campo. Después de hacer buenas temporadas en el pasado, ya no nos sorprendemos de nuestro rendimiento. Tenemos las capacidades para hacer grandes cosas. Nos regalaremos muchas satisfacciones", agregó.

Respecto a los minutos en cancha, el colombiano ha respondido de manera más que sobresaliente, pues actualmente ostenta el mejor promedio de gol en la Serie A: llegó a 15 anotaciones en 992 minutos, lo que arroja una promedio de un gol cada 66 minutos.

"Cuando juegas en un equipo que crea tantas ocasiones, que gestiona el balón y cansa al rival, uno con mis características puede ser un arma importante. Pero yo trabajo cada día para jugar. Quiero jugar siempre y no me conformo con los veinte minutos finales. No es fácil, tenemos competencia, una delantera fortísima", dijo.

El Atalanta es una de las grandes revelaciones de esta temporada, en la que es cuarto en la Serie A y en la que sigue vivo en la Champions League en su primera participación absoluta.

Su próximo rival en Champions lo conocerá el 10 de julio, cuando la UEFA celebrará el respectivo sorteo.