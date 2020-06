El descubrimiento propio de ser Drag, una lucha de la comunidad LGBTIQ+

Cada año las calles de las ciudades de Colombia se visten de arcoíris para celebrar la diversidad y el amor. Este domingo 28 de junio se conmemora el Día del Orgullo LGBTIQ+, una fecha en la que la comunidad exige la igualdad de derechos.

Este día coincide con el aniversario del disturbio en Stonewall, Estados Unidos, donde las personas con diferentes orientaciones sexuales que visitaban un “bar gay”, fueron atacadas por las autoridades. Precisamente en esa fecha, esta población enfrentó la opresión con una protesta que exigía la libre expresión sexual.

En diálogo con Caracol Radio, hablamos con Calypso y Jhisus, quienes desde su postura como artistas Drag, dejaron un panorama amplio para entender el gran significado de este día. Pensamientos que dan cuenta del valor que tienen dentro de la sociedad.

¿Cómo es el arte de la transformación a Drag?

Jhisus:

Todas las personas que hemos hecho Drag, vemos el proceso de transformación de una forma distinta. Durante este desarrollo vamos descubriendo qué es lo que nos gusta, cómo nos gusta vernos y sentirnos más cómodos. Es prácticamente un proceso de descubrimiento propio. Mi proceso artístico se basa en lo que es el maquillaje y también en usar la ropa que a mi me gustaría utilizar a diario.

Calypso:

Cuando inicié mi proceso, intenté nutrirme de herramientas que me permitieran conocer más sobre esta cultura. Durante esta búsqueda encontré que ser Drag es el arte de la transformación.

Dentro de ser Drag, existe el ser lo que quieras ser, desde una chica, un chico, una persona trans, alguien perteneciente a la comunidad LGBTIQ+, o ser heterosexual. No existen las barreras o los límites, eso es lo más bonito y lo más importante.

¿Cómo fue el proceso de apropiación?

Jhisus:

Nunca consideré el hacer Drag como crear un personaje distinto. Cuando inicié me planteé mucho el hecho de darme un nombre diferente y esperé hasta que me pusiera mis primeros tacones y mi primera peluca para saber como me sentía y, así mismo saber qué nombre iba a darle a mi personaje.

Pero cuando me probé estos accesorios, no me sentí otra persona, sentí que simplemente seguí siendo yo mismo haciendo algo que me gustaba. Era yo siendo feliz pero viéndome distinto.

Calypso:

La apropiación se dio desde el momento en el que decidí buscar algo que me permitiera combinar todas las artes que he practicado durante toda mi vida artística. Quise algo que me diera la oportunidad de bailar, cantar, actuar, en el que pudiera hacer uso de las artes, del maquillaje y en todo eso encontré en el Drag.

Ser Drag estaba lejos de lo que iba a hacer, pero en ella, encontré la respuesta a lo que sentía emocionalmente con mi orientación sexual e identidad de género. Así nació Calypso, un nombre representativo de la mitología griega.

Ser Drag es un arte que puede brindar herramientas desde el amor propio y la autoestima, porque no es un personaje separado de uno mismo.

¿Cómo ha sido la reivindicación de esta comunidad en la sociedad?

Jhisus:

Las Drag nunca han tenido que reivindicarse con la sociedad, por el contrario, es la sociedad la que tiene que reivindicarse con estas artistas. El colectivo LGBTIQ+, ha logrado un gran proceso, entre ellas las Drags y también ha educado el entorno para que sepan de la historia y así, se le de el respeto y la validez que siempre ha merecido.

Calypso:

Las personas discriminadas siempre han estado en la historia de la humanidad, a raíz de esto nuestra comunidad se ha reinventado constantemente, porque nos han hecho pensar que lo que rompa los esquemas está mal, nos han hecho creer que si no estamos dentro del “sistema” no pertenecemos a algo y no podemos ser alguien.

Lo que debemos hacer con la reivindicación es buscar un aliado y ese es la educación, porque esta tiene el poder de cambiar absolutamente todo, no porque todos tengamos que pensar igual, sino que debemos entender que hay personas diferentes, hay distintas corrientes de vida y otras maneras de expresar, y de pensar.

¿Qué celebran en esta fecha?

Jhisus:

El pride es una celebración de todo lo que hemos logrado, avanzado y construido a través de los años. Pero asimismo, demuestra que en el 2020 aún es necesario salir a las calles a pedir por nuestros derechos, por la visibilización de la comunidad y la aceptación social, algo que en este punto no debería pedirse, porque todos somos personas, todos valemos igual, no es justo que después de tanto tiempo siga siendo más que una celebración una lucha.

Calypso:

Es la lucha de ser diferentes, de poderse expresar lo que queremos, eso es lo que se celebra en esta fecha, reconociéndole a esos pioneros y pioneras todo lo que hicieron y todo el camino que nos dejaron a los que después íbamos a seguir luchando.

¿Celebrar esta fecha por plataformas virtuales puede ser complejo?

Jhisus:

La forma más sencilla de celebrar será por redes sociales, viéndonos con nuestros amigos, compartiendo todo lo que podamos sobre la historia de la comunidad LGBTIQ+, la historia de esta lucha, las de quienes iniciaron este movimiento.

Esta vez, no podremos salir a las calles a tomar nuestro espacio, y hacer que las personas nos vean y que se den cuenta que no somos una minoría. Sin embargo, últimamente hemos logrado que por medio de las redes sociales seamos más visibles, que las personas sean más conscientes de lo que exigimos y queremos.

Calypso:

Esta vez será una celebración particular, pues desde que comenzó junio han venido conmemorando este día. Entonces aprovechando que la mayoría de las personas se encuentran en casa puede funcionar como un impulso más grande, ya que la mayoría tienen acceso a un dispositivo móvil y así podrán celebrar este día por redes sociales.





¿Cuál es el mensaje de inclusión que envían?

Jhisus:

Un mensaje de igualdad, todos somos iguales, todos merecemos respeto. Nosotros tenemos derecho a ser felices. No tiene que importar ni género, raza, clases, todos merecemos amor.

Calypso:

El mensaje es crear conciencia, todos somos seres humanos y todos merecemos los mismos derechos, esta es la expresión más noble del ser humano. Comprender que hacernos escuchar no es rebeldía y tampoco irreverencia, es ser diferente.

Es importante buscar un lenguaje común y asertivo para comunicarse con todos, todas y todes, en todas las formas posibles es algo que tenemos que desarrollar para no tener que recurrir a la violencia desde la verbal hasta la física. Educar, escuchar, sentir, somos más de lo que trabajamos, siempre somos más.

En Colombia la lucha aún sigue en pie y son cientos de personas pertenecientes a esta comunidad que buscan fomentar la igualdad. A pesar que la situación por la que pasa el mundo implica no poder salir a las calles a manifestar el día del Orgullo, las organizaciones LGBTIQ+ han encontrado una gran oportunidad a través de las plataformas digitales que les ayuda a llegar a una audiencia más diversa.

Gracias a sus personajes Drag, Jhisus y Calypso, han logrado fomentar el empoderamiento, la inclusión, aceptación y el descubrimiento propio.