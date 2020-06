Comunidad Trans anuncia marcha para protestar por abusos policiales

Tras varias denuncias realizadas por la comunidad trans, ante presuntos abusos y violaciones de derechos por parte de miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Red Comunitaria Trans anunció que la próxima semana llevarán a cabo una manifestación de rechazo.

"No nos queda de otra sino salir a las calles. Este tres de julio marcharemos de forma pacífica exigiendo justicia para Alejandra Monocuco (quien perdió la vida por una aparente negligencia de miembros del Distrito), y exigiendo que se materialice el ejercicio de verdad, justicia, reparación y no repetición, frente a los hechos de discriminación, transfobia institucional", explicó Juliana Salamanca, directora de comunicaciones de la red.

Y es que para la directora, "la actitud y respuesta policiva e indolente de la alcaldesa Claudia López, al igual que las mentiras y el silencio cómplice de la administración, costaron la vida de Alejandra. Nos movilizaremos, en un grito de dignidad y de justicia. Saldremos a gritar 'no más violencia policial'".

También recordaron el último incidente, donde el sábado pasado unos policías dispararon a trabajadoras sexuales con balas de goma. Por tal motivo, al asegurar que cumplirán con todos los protocolos de bioseguridad, pidieron "que la Policía no violente y no mate a las trabajadoras sexuales trans. Y a Claudia López, que no vaya a enviarnos a la policía o al Esmad".