Práctica profesional será tenida en cuenta como experiencia laboral

En el último día de sesiones ordinarias las plenarias de Congreso dieron el visto bueno a este proyecto, tras aprobar los informes de conciliación. Lo aprobado busca que que las prácticas, el año rural y la participación en grupos de investigación, sean tenidas en cuenta como experiencia profesional.





"No puede seguir pasando que a los jóvenes colombianos, cuyo desempleo ronda el 24%, les digan que nos les dan trabajo porque no tienen experiencia y no puedan acumular esa experiencia ante la imposibilidad de conseguir su primer empleo", explicó el representante José Daniel López.

Según los autores del proyecto, la idea del proyecto es promover la inserción laboral y productiva de los jóvenes en el territorio nacional.

Al proyecto sólo le queda la sanción presidencial para entrar en vigencia.