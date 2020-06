Gobierno dice que trabaja con EE.UU. en captura de Santrich y Márquez

Como un hecho positivo para la paz calificó el Gobierno Nacional el anuncio de Estados Unidos, de entregar hasta diez millones de dólares como recompensa por quienes den información que permitan la captura de los exjefes de las Farc, Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias 'Jesús Santrich', y Luciano Marín Arango, alias 'Iván Márquez'.

El Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, aseguró que los aparatos judiciales de Colombia y Estados Unidos están trabajando coordinadamente para capturar a estos sujetos que “convocan al terrorismo y narcotráfico”.

“Existe una cooperación entre aparatos judiciales de Colombia y Estados Unidos para dar con el paradero de estas personas, se suma este estímulo a que cualquier persona en el mundo nos ayude con la información que se necesita para que queden capturados y a disposición de las autoridades,” afirmó en diálogo con Caracol Radio.

El consejero destacó que la judicialización de estas personas también sería un alivio para los excombatientes, pues han sido víctimas de llamados y amenazas para que retomen las armas.

“Necesitamos que ellos paguen por sus delitos, que suspendan las amenazas y las invitaciones que están haciendo a los 13.000 ex combatientes para que vuelvan al terrorismo y al narcotráfico. Afortunadamente estas personas no han parado bolas y no han sido tentados por parte de este par de salvajes, la mayoría sigue firme en su proceso de reincorporación” afirmó.

El gobierno reitera que esta comprometido en la lucha integral contra el narcotráfico y el terrorismo.