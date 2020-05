Medellín espera ser ejemplo para todo el país con plan piloto de reapertura

Hoy 3 centros comerciales de Medellín abrirán sus puertas, todo en medio del plan piloto de reactivación económica que ha puesto en marcha el Gobierno Nacional.

Durante el noticiero de la mañana de Caracol Radio, Paola Vargas González, Secretaria de Desarrollo Económico de Medellín, indicó que esperan tener los mejores resultados para transferir esto a todo el país “Vamos a sacar estadísticas para conocer el comportamiento de los consumidores, cuantos contagios nuevos pueden resultar y el objetivo es tomar las mejores prácticas posibles para transferirlos a otros comercios.”

Hay ciertas medidas que se han tomado en un trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional, autoridades locales del departamento de Antioquia y representantes de este sector comercial para garantizar la seguridad tanto de los visitantes, como de los trabajadores. Una de estas es que el aforo máximo es del 30%, “Todos los clientes deben usar tapabocas y desde los comercios se comprometieron a no dejar ingresar usuarios que no los porten, que no permitan tomar la temperatura o no hagan los procesos de desinfección al momento del ingreso”, agregó la Secretaria de Desarrollo Económico de Medellín.

Los visitantes que quieran ingresar a los centros comerciales deberán estar inscritos en Medellín Me Cuida, CoronaApp y activar el Bluetooth, ya que según la Secretaria Paola Vargas, la suma tecnológica permite hacer cercos epidemiológicos con mayor precisión y controlar en caso de que se lleguen a presentar contagios.

El horario de atención al público será de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., eso sí, cumpliendo con el pico y cédula vigente en la ciudad. En cuanto al servicio de los restaurantes, deberán cumplir la normatividad vigente y las plazoletas de comida permanecerán cerradas. Paola Vargas concluyó “Los restaurantes podrán tener domicilios. La idea próximamente, es permitir el ‘pida, pague y recoja’, es decir, tú vas al centro comercial, pagas el producto y te lo llevas, pero no podrías consumirlo en estos espacios.”