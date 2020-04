Fernando Gaviria ya entrena en casa tras dejar atrás al coronavirus

Fernando Gaviria dio un nuevo rerporte de su situación tras superar el coronavirus. el antioqueño aseguró estar "tranquilo y aliviado"; mientas que envió un mensaje de aliento para aquellos que aún se encuentran aquejados por este virus. Gaviria comentó que ya regresó a entrenamientos desde casa.

"Quiero iniciar este video agradeciendo a estas personas que me han apoyado en esta difícil situación que está pasando todo el mundo. El coronavirus, creíamos que era solo un juego, pero no, a mí me dio y pasé algunos días de agustia", comentó el pedalista.

Gaviria, quien se encuentra junto a su familia en su finca en Antioquia, agregó: "he podido regresar a casa, estoy tranquilo y aliviado, e iniciando entrenamientos, entrenamientos desde casa".





Y concluyó con una voz de ánimo y aliento. "Sé que hay muchas personas con muchas más dificultades, un apoyo para ellos y sé que esto va a pasar muy pronto".

Gaviria contrajo el COVID-19 en marzo, cuando se encontraba disputando el Tour de los Emiratos Árabes Unidos. Tras varias semanas luchando contra el virus logró reponerse físicamente y arribó al país el pasado 8 de abril en un vuelo humanitario.