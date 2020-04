"Egan tiene la capacidad para ser el mejor ciclista del mundo": ‘Matxin’

El director deportivo del UAE Team Emirates, Joxean Fernández "Matxín", fue uno de los invitados en el VBar Caracol donde, a raiz de su amplia experiencia en el mundo dirigencial del ciclismo, se refirió al panorama de Colombia como país que exporta gran cantidad de talentos hacia el mundo.

‘Matxín’, como es conocido popularmente, no escondió su gusto por el ciclismo colombiano, poniéndolo como uno de los países referentes de la disciplina en la actualidad: "Para escoger a los ciclista del Team Emirates no me fijo en un país en particular, pero me llama mucho Colombia porque estoy enamorado de su ciclismo y del país", aseguró.

Y, en esa misma línea, mostró su admiración por varios de los ciclistas colombianos, incluyendo a uno que dirige en su equipo: Fernando Gaviria: "Él es uno de los mejores del mundo y está en igualdad de condiciones para superar a cualquiera. (...) Estoy convencido de que Gaviria, si se reanuda la competición, tendría un papel principal, y deparará grandes momentos del ciclismo para Colombia".

Además, no dejó a un lado a otros ciclistas referentes del país como Nairo y Egan, de quienes se mostró ser un gran admirador: "Egan Bernal no es un solo gran ciclista sino también una gran persona, es un líder innato, creo en él y su capacidad para ser el mejor del mundo". Por su parte, de Nairo afirmó que "es un talento, un corredor que está clarísimo".