15 años de historia de YouTube con los videos más vistos en su historia

Sea para escuchar los temas de nuestros artistas favoritos, ver algún tutorial o episodio de una serie en particular, YouTube se convirtió en uno de los sitios más rentables en internet por cuenta de su variedad de funciones.

Así pues, un 23 de abril de 2005, se subió el primer video al sitio llamado ‘Me at the zoo’, que tenía como protagonista a uno de los tres creadores de la plataforma: Jawed Karim. De esta forma, se cumplen 15 años de este suceso.

YouTube también ha sido testigo de su crecimiento, catapultando a otro gremio muy popular por estos días: los 'youtubers'. Artistas como el canadiense Justin Bieber, dieron su salto a la fama con éxitos como 'Baby', al usar el poder de esta herramienta.

Por eso, para recordar estos años de éxito en la industria digital, estos son los 5 videos más vistos de YouTube:

1. Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee con 6.729 millones de visualizaciones - 12 de enero de 2017.

2. Baby Shark, tema infantil que sumó 5.159 millones de visualizaciones y fue publicado el 17 de junio de 2016.

3. Shape of You de Ed Sheeran con 4.738 millones de visualizaciones tras publicarse el 30 de enero de 2017.

4. See You Again de Wiz Khalifa con Charlie Puth con 4.512 millones de visualizaciones desde el 6 de abril de 2015.

5. El episodio 17 de Masha and the Bear, una serie animada rusa con más de 4.261 millones de visualizaciones desde el 31 de enero de 2012.

Otros videos conocidos que cierran el top 10, son temas musicales como Uptown Funk de Bruno Mars, Sugar de Maroon 5 y el popular Gangnam Style de PSY.

