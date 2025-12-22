Hoy por Hoy Cartagena

Alcaldía de Cartagena realizó segunda Feria de Negocios Verdes 2025

Participaron 40 negocios y emprendimientos

Alcaldía de Cartagena

Alcaldía de Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Establecimiento Público Ambiental (EPA), llevó a cabo con éxito la segunda Feria de Negocios Verdes 2025, un espacio que reunió a 40 negocios y emprendimientos comprometidos con la sostenibilidad, los cuales ofrecieron bienes y servicios amigables con el ambiente.

Durante la feria, los asistentes pudieron conocer y adquirir productos de cosmética natural, joyas y accesorios ecoamigables, alimentos y bebidas naturales, artesanías, moda sostenible y decoración responsable, entre otros.

El evento contó, además, con una agenda académica, en la que se abordaron temas relacionados con la sostenibilidad, y una agenda cultural que incluyó la presentación de grupos musicales, fortaleciendo el componente educativo y recreativo de la jornada.

En el marco de la feria, el EPA Cartagena entregó 9 avales de Negocios Verdes a emprendimientos que cumplieron con los criterios e indicadores definidos en el Plan Nacional de Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y su herramienta de verificación, alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 58,2 %, requisito para ser considerados como Negocios Verdes.

De igual forma, se les otorgó reconocimientos por su compromiso con el desarrollo de actividades económicas que generan impactos positivos y promueven buenas prácticas ambientales, sociales y económicas.

Finalmente, en el marco de este importante evento, se realizó la rendición de cuentas del EPA Cartagena, en la cual la entidad presentó a la ciudadanía los principales avances, logros y resultados alcanzados durante la vigencia 2025, reafirmando su compromiso con la transparencia y la gestión ambiental de la ciudad.

