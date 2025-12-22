Secuestro de 18 militares en Chocó: ¿Cómo reaccionó la política colombiana?

Luego de confirmarse el secuestro de 18 militares en zona rural del municipio de Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó y el ataque armado contra un batallón de instrucción y entrenamiento del Ejército Nacional, en Aguachica, Cesar, que habría dejado al menos seis militares muertos, 32 heridos y numerosos daños materiales, diferentes sectores políticos reaccionaron.

“No tenemos el respaldo político, para combatir a los grupos armados”: Mauricio Cárdenas

“No tenemos el respaldo político, para combatir a los grupos armados” de esta forma el precandidato presidencial, Mauricio Cárdenas rechazó el secuestro de los 18 soldados en zona rural del departamento del Chocó.

“Chocó carga una historia larga de conflicto”: Luis Gilberto Murillo

“Chocó carga una historia larga de conflicto que no le ha dado tregua a su gente”, de esta forma el precandidato, Luis Gilberto Murillo rechazó el secuestro de los 18 soldados en zona rural de este departamento. Dijo que Chocó es una región golpeada por el conflicto, en donde es necesario que prevalezca el diálogo y las soluciones pacíficas.

#RetoElecciones2026 “Chocó carga una historia larga de conflicto que no le ha dado tregua a su gente”, de esta forma el precandidato, Luis Gilberto Murillo (@LuisGMurillo) rechazó el secuestro de los 18 soldados en zona rural de este departamento.



“No hay causa que justifique poner a los ciudadanos en medio del fuego.“: Juan Daniel Oviedo

El aspirante presidencial y exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, aseguró “Lo ocurrido en Suárez es inaceptable. Un ataque armado en pleno casco urbano, mientras la gente compartía un evento deportivo, es una agresión directa contra la población civil y contra el Estado.”

Lo ocurrido en Suárez es inaceptable. Un ataque armado en pleno casco urbano, mientras la gente compartía un evento deportivo, es una agresión directa contra la población civil y contra el Estado.



Nuestra fuerza pública humillada una vez más, consecuencia del caos total del presidente Petro: Sergio Fajardo

El aspirante presidencial, Sergio Fajardo, aseguró “No hay disculpa que valga. Mi solidaridad con los uniformados, sus familias y las comunidades que en lugar de celebrar se acuestan con miedo.”