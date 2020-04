Más de 40 congresistas denuncian situación actual del Pacífico

Por medio de una carta, más de 40 congresistas se unieron para exigirle al presidente Iván Duque, al ministro de Salud, Fernando Ruiz, a la de MinInterior, Alicia Arango y a la de Transporte, Ángela Orozco, mejorar las condiciones sanitarias de la región del Pacífico.

"Estamos demasiado preocupados por lo que está sucediendo. No tienen las condiciones sanitarias, ni agua potable; en algunos municipios ni siquiera hay energía. Tampoco cuentan con una infraestructura en materia de salud, para atender al menos a una persona afectada con coronavirus", adelantó el senador del Polo, Alexander López.

Por lo que, agregó, "Buenaventura, que es el centro de llegada de las personas del Pacífico, apenas tiene 12 camas con Unidad de Cuidados Intensivos para atender una población de casi 800.000 personas".

A su vez, el parlamentario ejemplificó que "a Nariño, que cuenta con una frontera muy porosa, están llegando ciudadanos colombianos y ecuatorianos sin ningún tipo de control sanitario. Y lo mismo ocurre en Micay y Timbiquí".

Por otra parte, explicó que "ni al pacífico chocoano ni al caucano están llegando víveres o alimentos, porque los barcos de cabotaje no están saliendo a navegar ni a desarrollar las faenas, pues no tienen combustible para estas actividades; sin pasajeros, naturalmente no tendrán condiciones económicas para estos servicios".

Por todo ello, concluyó, "es supremamente grave. El Gobierno debe implementar una estrategia para llegar con implementos en materia de salud y recursos para satisfacer la necesidad de alimentación y de agua potable".

