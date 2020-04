Así cayó en el Congreso la citación a sesiones presenciales en Senado

Luego de la citación que hizo el presidente del Senado, Lidio García, a una sesión presencial para el próximo 13 de abril a las 3 de la tarde, varios congresistas se pronunciaron sobre esa decisión.

El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, quien había insistido en la necesidad de que el Congreso sesionara para ejercer control político a las decisiones que ha venido tomando el Gobierno frente a la pandemia del coronavirus, respaldó la decisión del presidente del Congreso.

“Estoy totalmente de acuerdo con la citación que ha hecho el presidente del Senado. Creo que debió producirse antes, pero en este momento es oportuno y creo que es fundamental que el Congreso realice el control político”, indicó Cepeda.

Quien sí se mostró en desacuerdo fue la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, por considerar que no se pueden convertir en foco de “contaminación”.

“Se ha establecido que no puede haber más de 50 personas reunidas, cómo va a citar para que estemos 300 congresistas, más todos los demás funcionarios y auxiliares, eso no es de recibo. No podemos volvernos focos de contaminación, así no es. ¿No será más bien una provocación para que después digan que el gobierno es el que no está permitiendo que el Gobierno se reúna?. Hagamos reuniones virtuales como las que estamos haciendo en las comisiones”, indicó.

Desde la Alianza Verde el senador Antonio Sanguino considera que la pandemia del coronavirus debe enfrentarse desde todos los sectores del país, entre ellos el legislativo.

“ El presidente del Senado de la República ha escuchado por fin la solicitud que veníamos haciéndole desde hace varios días desde la bancada de la Alianza Verde, otros sectores políticos del Congreso y buena parte de la opinión pública”, señaló Sanguino