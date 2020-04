"El sueño de volver a Boca está intacto": Edwin Cardona

El volante colombiano Edwin Cardona, quien actualmente milita en los ‘Xolos’ de Tijuana en la Primera División de México, habló de su transacción frustrada a Boca Juniors en el último mercado de invierno, y aseguró que no descarta volver al equipo en un futuro próximo.

"Estaba el 98 por ciento arreglado, pero pasaron temas personales y no llegamos a un acuerdo", aseguró Cardona en diálogo para AS Colombia. Y respecto a la razón, añadió: "Pasó algo familiar inesperado con mi hijo y eso detuvo un poco la contratación, pero después pasaron temas personales por el cual no llegamos a un acuerdo pero el sueño de volver siga intacto".

Sin embargo, el colombiano de 27 años afirmó que se lo tomará con calma, y aspira a que en un futuro se pueda volver a dar la posibilidad de volver al conjunto ‘Xeneize’: "Estoy muy tranquilo. Con las ganas y el deseo de volver a Boca, se extrañan muchas cosas", concluyó.

Recordemos que, tras el paso fallido a Boca, Cardona estuvo muy cerca de fichar por el Al-Ahli en los Emiratos Árabes Unidos, pues inclusó alcanzó a viajar a dicho país para concretar su vinculación; sin embargo, terminó decantándose por el Tijuana en el fútbol mexicano.