Esta semana en Amigos T IC tendremos a Carlos Wu, fue gerente general de Dahua Technology, con él hablaremos de las cámaras técnicas para detectar la temperatura ahora en tiempos del corona virus, la atención que hay entre seguridad pública y privacidad y otras aplicaciones de las cámaras en salud, seguridad y educación.

Esta semana en Amigos TIC.

Caracol Podcast presenta.

Amigos TIC

Segunda temporada.

Buenos días, buenas tardes y buenas noches una vez más estamos en amigos tic el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital de caracol radio, en la plataforma de caracol podcast. Como siempre nos acompañan @jolerestrepo, poniéndose al día con nosotros.

Ya era hora llegó este año.

@santiagopinzong, @mauriciojaramil, bienvenido.

No es realidad aumentada.

Soy real y siempre llego antes que ustedes señores.

Nos falta @ddbourne que está en Socorro, Santander ella le enviamos también un afectuoso saludo y quien les habla Solano.

Pues hoy estamos con un invitado muy especial, es una persona que ya llevo algunos años aquí en Colombia, el nació en la provincia de Shanghái en China, cursó sus estudios en literatura hispana en la Universidad de estudios extranjeros de Tianjín, ha trabajado en distintas compañías de origen chino desde varios países de América Latina, en España creo que fue en España que aprendió hablar el castellano, estuvo en Perú y eso le ha permitido entender el comportamiento, la idiosincrasia, la cultura de los latinoamericanos, habla chino, español, inglés y actualmente es el gerente general de Dahua Technology Colombia una, empresa dedicada al tema de la video vigilancia, líder mundial en este tema entonces él se llama cago pero aquí él se tropicalizó y su nombre es Carlos, Carlos bienvenido.

Carlos, estamos precisamente ahora que grabamos estos episodios estamos en todo el mundo con el tema de la prevención, detección temprana en lo posible del covit-19 , del coronavirus entendemos que Dahua se ha involucrado en la medida de encontrar soluciones o mejor te hacer evidente una solución que ya tenía en el mercado pero que podrían ayudar para la detección del coronavirus cuéntanos un poco sobre esto.

Gracias Amigos TIC.

Si, en esta parte Dahua si tiene un poquito de experiencia en esta parte, todos conocemos China sufrió más durante últimos tres meses o dos meses del nuevo coronavirus covit-19 y como el país que sufrió más, todas las empresas chinas están apoyando al gobierno chino para buscar soluciones, no solución médica sino también la solución de prevención y control, nombre de la empresa como una empresa de tecnología ofreció su voluntad trabajar con el gobierno para tener esta solución de prevención y control, todos conocemos y una parte muy obvia es que cualquier persona si es contagiado con coronavirus tiene un síntoma, y es fiebre y mediante esta naturaleza desarrollamos una solución de medir temperatura humana vía nuestra cámara térmica y antes utilizábamos esa cámara Térmica para la vigilancia por la noche, es que este tipo de cámaras detecta calor y conocemos esta tecnología hace 10 años pero es la primera vez que aplicamos esta tecnología para detección de temperatura humana como sabemos en China tenemos 6000 ingenieros que se están dedicando a la investigación y desarrollo diariamente y eso lo tratamos una semana para desarrollar esta solución y poder detectar la temperatura humana con una certeza de cero, tres más o menos, grados centígrados, y puede medir 5000 personas media hora, puede medir 15 personas al mismo tiempo, este instrumento lo que siempre decimos: no somos una empresa médica, no ofrecemos equipo médico pero ofrecemos una forma más eficiente para las autoridades que tiene un mejor trabajo, más eficiente.

Algo que estamos sufriendo bastantes la cancelación de eventos, por ejemplo, yo estoy en un guayabo durísimo por Estéreo Picnic y eso sería una muy buena solución para empezar a detectar en los estadios, en los diferentes aspectos de las personas que tengan algún tipo de riesgo de infección.

Ustedes están hablando con gobiernos, o están hablando con empresa privada como por ejemplo, para qué tipo de espacios, me imagino que aeropuertos por ejemplo.

En este sentido lo que definimos nuestra solución podría aplicarse en los lugares que tienen una concentración de ciudadanos por ejemplo en terminales de autobuses, aeropuertos y los eventos que tenemos que hacer, que no se pueden cancelar, en realidad en China cancelamos todo, una cuarentena nacional que nadie puede salir de la casa y un voluntario le ofrece sus comidas y todo, y también hay unos colegios, universidades, institutos nacionales en los que no se pueden dejar de trabajar para garantizar la vida diaria. Por ejemplo, nunca van a descansar nuestros policías, pero sí que trabajando también hay que tener una prevención y control y por eso sé que con lo que yo entiendo esta solución la podemos aplicar en los lugares que hay concentración de gente.

La crisis global del coronavirus pues es una gran oportunidad para esta tecnología, pero ¿qué tan rápido se puede implementar? - es decir si en estos momentos que estamos grabando llevamos de alerta amarilla dos días por el coronavirus pero si la alcaldesa, si la alcaldía de Bogotá quisiera usar esa tecnología sería útil todavía para esta situación o toma tiempo, es demorado y ya sería para oportunidad siguientes.

Eso se divide en dos partes, la primera parte es cuando llega la tecnología a Colombia desde el primer caso que descubrimos en Bogotá la semana pasada, ya pedí una orden de emergencia a nuestra fábrica en China y en dos días ya llega cámaras de este tipo a la aduana de Bogotá, en este momento estamos en el proceso de nacionalización.

O sea que entran en dos o tres meses.

Risas.

No, póngale optimismo que por la urgencia entrara más rápido.

Sí, yo confío en el eficiente trabajo de la aduana de Bogotá, es que también ofrecemos una carta de soporte porque ese es un tipo de prevención y control contra el coronavirus y ellos entienden, nos procesan esta solicitud con prioridad.

Una inquietud, quién tiene en Latinoamérica este tipo de soluciones ya implementadas en ciudades o quien ha sido referente que ya está haciendo esto pues real, práctico en la región.

Se con lo que yo entendí ya tenemos un equipo en México, un equipo en Perú, dos equipos en Chile, un equipo en Argentina si no recuerdo mal.

La segunda parte de la respuesta ¿ya estando los equipos aquí cuánto se demora una implementación?

La implementación en realidad yo tengo un equipo completo en Bogotá y Dahua

entró hace 10 años y hace cinco años abrimos la puerta física en Bogotá, yo cuento con equipo completo técnico, la instalación en realidad sólo se demora como dos horas.

Así que podríamos tener cámaras en Transmilenio por ejemplo qué es lo que los ciudadanos de Bogotá más están ahora preocupados porque los eventos al final se están cancelando, pero en estos espacios el impacto sería inmediato.

Y lo que quiero decir, eso no es solo problema o asunto de la tecnología también es un asunto de orden público, que significa eso, que una vez que implementamos esta solución hay que seguir con un protocolo, la solución de poder detectar la persona que tiene fiebre pero quien va a invitar a las personas entrecomillas sospechosos de fiebre a una clínica o a un salón aislado a medir otra vez su temperatura o tener dos horas de descanso a ver qué pasa, ese es un protocolo médico o un protocolo de orden público que se debería desarrollar.

Eso lo deben las autoridades de gobierno, una Secretaría de salud esa la que le corresponde continuar con el protocolo.

Y adicionalmente a eso evoca algo importante que es una polémica global frente a las cámaras y es todos queremos seguridad pero también todos queremos privacidad y estamos como en esa disyuntiva entre hasta donde, si yo salgo a la calle y no autorizado que me tomen la temperatura pues seguramente alguien se va a sentir molesto “bueno usted porque me está tomando la temperatura cierro comillas siempre no sentimos Extremadamente vigilados, vulnerados Y ahí viene una pregunta y es desde la perspectiva de ustedes cuál es como esa frontera entre seguridad en general porque las cámaras de temperatura por supuesto siempre han estado mucho más evocadas al tema de seguridad y privacidad, como mediar entre esas dos posiciones.

Creo que en éste punto abogado sirve más que un gerente general de una empresa de tecnología.

Pero lo que puedo decir son dos puntos, hace dos años quien le permite tomar una foto y publicar en Twitter o en Instagram hace dos años, eso también llego en mi entendimiento también es una violación de privacidad, por ejemplo, yo soy una persona que no le gusta mucho Facebook e Instagram si alguien me pública allá, me molesta, pero otro. Y siempre implementamos las soluciones o cámaras de vigilancia en aeropuerto, pero aeropuerto según en mi entendimiento es una zona restringida de seguridad máxima y si ustedes no piensan como seguridad máxima, piensa como el caso del 911 por eso en este sentido debería tener una protección o un nivel de seguridad máxima y en este sentido creo que podemos aplicar las soluciones necesarias para proteger la seguridad de la mayoría de ciudadanos.

No, y hay que encontrar un equilibrio entre las circunstancias extremas, los casos que son realmente invasivos o de abusar del poder, los que son por una lógica de salud pública, los que son finalmente también de información oportuna para saber qué está pasando y movilidad, o sea hay muchas realidades y combinaciones ahí pero están bien en la lógica del mundo cambió, hay que ayudar a darnos y evolucionar a cambiar frente a este tipo de tecnologías nos pueden beneficiar y comparto lo que dice olé de encontrar ese equilibrio y esa combinación de elementos porque detrás de esto también están las capacidades del ser humano de avanzar y no de detenerse a detener la tecnología anterior y no lograr esos cambios culturales gracias a la tecnología.

Capítulos:

01:36 Presentación invitado

02:47 Prevención y detección del coronavirus

06:06 ¿En qué espacios están aplicando la prevención y control del coronavirus?

07:29 ¿Es posible implementar esta tecnología en un corto plazo?

08:57 ¿Ya se está usando esta tecnología en algún país de Latinoamérica?

11:46 ¿Cómo tener un equilibrio entre seguridad y privacidad?

13:53 ¿Las cámaras que ya están instaladas son de sector público o privado?

17:09 ¿Qué otras funciones tienen las cámaras?

18:24 Tecnología en la educación

19:38 Cámaras para mejorar la relación con clientes

22:25 ¿Dónde aprendió a hablar español y cuánto lleva en Colombia?

23:38 Cómo esta Colombia en innovación tecnológica?

24:43 ¿Cómo ve el liderazgo del sector público en TIC?