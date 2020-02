Gobernador de Lombardía criticado por video sobre cómo ponerse un tapabocas

Attilio Fontana, gobernador de Lombardía, Italia, fue víctima de burlas y criticas al compartir un video en el que muestra cómo se debería poner un tapabocas.

El intento de Fontana, quedo en video, mostrando de manera errónea el uso del tapabocas, ahora que se aumentaron las medidas por el coronavirus en Italia.

El hombre, se ha sometido a una cuarentena voluntaria, pues una de sus colaboradoras más cercanas resultó positiva al virus, que ha dejado 2.8000 muertos y más de 80.000 infectados en el mundo.

“Cuando me vean de esta manera en los próximos días, no se asusten, soy el mismo, pero me estoy preparando para proteger de una posible infección a los otros lombardos que estén en contacto conmigo”, escribió el gobernador en la publicación de Facebook.