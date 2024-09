¿Cómo hacer una carta para Amor y Amistad para alguien especial?: 5 ideas para crearla

El Día de Amor y Amistad es este sábado, 21 de septiembre, y siempre se celebra en el país el tercer fin de semana de este mes. Colombia es el único que celebra el amor, cariño, aprecio y amistad en esta época del año, contrario al resto del mundo, que lo festeja en febrero.

La celebración se lleva a cabo en esta región del mundo debido a que, en términos comerciales, no era viable realizarla en febrero, debido a la temporada escolar en la que esposos y descendientes priorizaban la adquisición de útiles a niños en fase de estudio. Por otro lado, el 14 de febrero, Día de San Valentín, es en honor al santo del mismo nombre, quien es el patrono de los enamorados.

Dentro del Día de Amor y Amistad, las personas que se involucran buscar dar detalles que demuestren el cariño y amor hacia sus parejas e, incluso, familia y amigos. Por eso, le damos unas cinco ideas para una carta de amor y amistad para alguien especial y, además, una cuantas ideas en Bogotá para celebrar este día.

1. Pensar en los sentimientos que le genera la persona y la intención de su carta

Esto puede darle enfoque a lo que le quiere decir y hacerle entender a la persona que la ama a través de su carta. Es muy útil pensar en las sensaciones físicas y emocionales que esta persona le evoca, pensar y preguntarse qué ideas quiere que esa persona se quede después de leer su carta.

2. Escribirla a mano

No es lo mismo escribir una carta que exprese este sentimiento en el computador, que a mano. Le da una especie de sentimentalismo y le da a entender a la otra persona que se tomó el tiempo para sentarse y mostrar una parte íntima como lo es la escritura, su expresión y sentimientos alrededor de la relación.

Además, el escribir cartas a mano manifiesta autenticidad y una idea de demostrar que es totalmente transparente ante una persona, pues es un gesto de cortesía, amor y de sentimiento intenso y romántico.

3. Si le genera dificultad expresarse, use recuerdos y deseos

Lo puede traer a colación en la carta, ya que, la nostalgia y memoria es beneficiosa a la hora de producir sentimientos profundos. Dé una visita al pasado y recuerde la primera vez que beso a la persona, cuando le pidió formalizar la relación, o cómo se sintió cuando la conoció, etc.

Otra forma de expresar estos sentimientos es pensar en el futuro: ¿cómo ve la relación desde el presente a un año?, ¿qué sueña con vivir al lado de esa persona? Escríbalo y déjelo inmortalizado para siempre.

4. Se recomienda que piense en que sean sus últimas palabras hacia esa persona

Una vez, Gabriel García Márquez escribió el poema ´Si supiera´ y dijo ahí: “Si supiera que estos son los últimos minutos que te veo, diría te quiero y no asumiría tontamente que ya lo sabes”. Por eso, desborde emociones y hágale sentir a la otra persona que la quiere tener a su lado. No se guarde nada, porque no se sabe cuándo podría ser la siguiente oportunidad para expresar esto en una carta.

Imagine que las palabras de amor mejor dadas han sido después de una ruptura, de una separación o en últimos instantes antes de morir. Llevar a cabo este ejercicio hipotético ayuda a sacar todo el sentimiento al papel.

5. Hable en positivo y reafirme su compromiso con la relación

No escriba desde el pesimismo, la inseguridad o desde la idea de que terminarán el vínculo algún día. Más bien, cuente lo que siente en el escenario más positivo de la relación y haga afirmaciones que demuestren lo interesado y comprometido que se siente de estar con esa persona.

Tampoco sea indeciso, critique o haga alusión a momentos que produjeron conflicto en la relación.

