ONU donará U$S 24,5 millones para sostenimiento de la paz en Colombia

El Comité Directivo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz ha aprobado el plan de trabajo 2020 con el que se invertirá en nuevas contribuciones para el Sostenimiento de la paz en el país.

La suma será utilizada para apoyar la estabilización de los territorios PDET, el proceso de reincorporación de los excombatientes, la reparación integral a víctimas, así como la comunicación de los avances en la implementación del Acuerdo.

Jessica Faieta, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Colombia, afirmó “seguiremos apoyando al consejero Presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, en su tarea de implementación de los PDET y los proyectos integradores territoriales con una particular atención a las iniciativas de las comunidades en temas de reconciliación”.

Las contribuciones para el 2020 de Reino Unido (US$ 10,3 millones), Noruega (US$ 8,5 millones), Alemania (US$ 3,3 millones), Suecia (US $ 1,5 millones), Suiza (US$ 500,000) e Irlanda (US$ 437,096) se suman a las contribuciones recibidas previamente de Canadá, del Fondo del Secretario General de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz, Finlandia, Corea del Sur y Chile.

Por su parte, el embajador de Reino Unido en Colombia, Colin Martin- Reynolds destacó, "estamos muy complacidos de seguir apoyando la estrategia PDET, que es el diálogo social más amplio e incluyente que ha desarrollado Colombia, y de contribuir a la construcción de 237 obras comunitarias que mejoran las condiciones de vida de más de 57.500 personas de 50 municipios”.

Lo propio hizo la embajadora de Suiza en Colombia, Yvonne Baumann, quien agregó, “a través del Fondo queremos apoyar al Gobierno en la estabilización y la consolidación de la paz de los territorios, y en los muy importantes trabajos de la reincorporación y la reconciliación”.

Posteriormente, el consejero Presidencial Presidencial, Emilio Archila, agradeció a los inversores, destacando que “La política de Paz con Legalidad inspira confianza. Es supremamente grato y emocionante que los países donantes hayan anunciado que harán un incremento sustancial de su apoyo para que podamos seguir adelante construyendo paz”.