Julio Comesaña: “Perdimos bien porque Santa Fe aprovecho errores nuestros”

Junior regresó a Barranquilla tras su derrota en la cuarta fecha de la Liga BetPlay ante Independiente Santa Fe. A su arribó el entrenador, Julio Comesaña, habló sobre su análisis del juego y sobre los jugadores que llegarán procedentes de la Selección Colombia Sub-23.

El colombo-uruguayo consideró justa la derrota pues el rival supo aprovechar las falencias de su equipo. Sin embargo el DT calificó de positivo algunos aspectos del juego de su equipos "Este partido me dejó mejores sensaciones con respecto al juego, al margen de los errores, en cuanto a continuidad al juego esto con respecto a los que ganamos".

Julio Comesaña también se refirió al regreso de jugadores como Gabriel Fuentes o Edwuin Cetre que actualmente se encuentran con la Selección Colombia Sub-23 "Uno descansa el día que se muera o que no tenga trabajo (...) Ellos deben integrarse el próximo miércoles en la práctica de la mañana".