Abogada Musa Besaile: “No hay nada raro en advertencia de la JEP”

En diálogo con Caracol Radio, la abogada de Musa Besaile, Tania Parra, se refirió al comunicado que expidió la JEP, en que le advierte al excongresista recientemente aceptado en este tribunal, que para seguir en esa justicia debe aportar la verdad plena y detallada respecto de los hechos delictivos relacionados con el conflicto armado, aseguró que es un procedimiento normal.

Parra sostuvo que la audiencia se suspendió porque unos documentos presentados por la JEP, no los conocía Musa Besaile, y que es su derecho conocerlos previamente, pero que los aportes a la verdad han sido amplios y detallados, como por ejemplo, sus dos reuniones con Salvatore Mancuso.

Ante las críticas por la aceptación del excongresista en esta Justicia Especial, y a la apelación de la Procuraduría, al considerar que los hechos son de corrupción administrativo y no situaciones relacionadas con el conflicto armado, la abogada Tania Parra, dice que no está segura que no prosperará porque está viendo el tema individual y no el colectivo del conflicto.

Finalmente aseguró la defensora de Besaile, que una vez termine el primer aporte de verdad, pedirá el segundo beneficio que es la libertad transitoria, anticipada y condicionada a la que tiene derecho.