Asamblea estudia proyecto de presupuesto de Boyacá para 2025 por $1,7 billones de pesos

Boyacá

La Asamblea del Departamento de Boyacá continúa con las sesiones de socialización del proyecto de ordenanza que define el presupuesto de rentas y gastos para la vigencia fiscal de 2025, un proceso crucial que establece la asignación de recursos públicos para el próximo año. Durante esta semana, representantes de las diferentes dependencias de la Gobernación han comparecido ante la Comisión de Hacienda para detallar cómo se distribuirán los fondos en sus áreas, en un proyecto que asciende a 1.74 billones de pesos, superando el presupuesto del año anterior que fue de 1.6 billones.

El presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Julián López, informó en entrevista con Caracol Radio que el proceso de socialización ha avanzado satisfactoriamente y que, hasta el momento, “se ha escuchado a alrededor de la mitad de las dependencias”. Según López, se espera que la socialización finalice en los próximos días, para dar paso al primer debate la semana siguiente. “Hoy o mañana se definirán los ponentes de este proyecto, que supera los 1.7 billones de pesos, y así podremos comenzar con el análisis y discusión más detallada de las asignaciones”, puntualizó el diputado.

Este presupuesto tiene como objetivo financiar sectores estratégicos de Boyacá, incluyendo salud, educación, seguridad y desarrollo rural. Además, el proyecto de presupuesto destina fondos para otras secretarías importantes, como Minas, Agricultura, Transporte, Medio Ambiente, Cultura y Turismo, entre otros organismos y empresas descentralizadas de la Gobernación. No obstante, López advirtió que los recursos siguen siendo limitados frente a las múltiples necesidades del departamento. “Los recursos son limitados y no cubren todas las necesidades del departamento”, explicó, agregando que estos fondos no incluyen los recursos del sistema de regalías, que habitualmente complementan el financiamiento del Plan de Desarrollo departamental.

Además, López indicó que la Asamblea ha insistido en que los secretarios presenten mayor precisión en sus proyecciones presupuestales para garantizar una adecuada asignación y cumplimiento de los objetivos. “La semana pasada algunos diputados hicieron observaciones sobre la falta de detalles en algunas exposiciones. En respuesta, se solicitó un mayor nivel de precisión para entender mejor cómo se invertirán los recursos en cada área”, comentó el presidente de la Comisión de Hacienda. Según él, los anexos del presupuesto incluyen este nivel de detalle, pero se ha solicitado que también esté presente en las presentaciones para facilitar el debate.

Plazos y etapas del proceso legislativo

La Asamblea de Boyacá tiene hasta el 30 de noviembre de 2024, último día de sesiones ordinarias del tercer periodo, para analizar y aprobar o rechazar el proyecto de presupuesto. Este periodo de sesiones ha contado con jornadas extensas y detalladas en las que cada dependencia presenta el desglose de sus asignaciones y prioridades. “Desde la radicación del proyecto en octubre, hemos adelantado extensas jornadas de socialización para que tanto la Asamblea como la ciudadanía conozcan cómo se invertirá el dinero público”, explicó López.

El diputado subrayó que este proceso no solo busca que los miembros de la Asamblea conozcan el contenido del presupuesto, sino que también permite a los ciudadanos y sectores interesados enterarse de cómo se gestionarán los recursos que son clave para el desarrollo y bienestar de Boyacá. “La cuantía no es menor, y su distribución abarca sectores como el fondo local de salud, la gestión del riesgo, educación, seguridad y convivencia ciudadana, así como inversiones específicas en áreas como minas, agricultura, transporte, medio ambiente, y turismo”, destacó el legislador.

Este proyecto de presupuesto responde a los compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo del Gobernador, con el objetivo de cumplir las metas y atender las principales demandas de la ciudadanía. “Los recursos son supremamente limitados. No son suficientes para todas las necesidades y requerimos incorporar tanto recursos de gestión como de regalías para el financiamiento del plan de desarrollo”, afirmó López, resaltando la importancia de una distribución cuidadosa y planificada.