Álvaro González: "Clasificamos haciendo milagros"

El presidente de la Difútbol, Álvaro González Alzate, habló para Zona Libre de Humo sobre el empate 0-0 de la Selección Colombia ante la Selección de Chile en el resultado que significó la clasificación al Cuadrangular Final del Preolímpico.

El dirigente colombiano afirmó posterior al partido que Colombia no demostró un nivel parejo en la fase de grupos, y que terminó clasificando de forma muy ajustada. "Clasificamos haciendo milagros, la preparación física la vi muy mal, hay que revisar el tema, me dio la impresión que salimos a firmar un empate, esta no es una categoría menor, aquí hay no hay excusas, fue muy malo lo de hoy".

"Vi al equipo quedado físicamente ,me dio la impresión que salieron a buscar un empate y buscar una clasificación de cero puntos. En esta categoría tienen que estar preparados para eso, no es juvenil ni infantil, es una categoría de mayores de 20 años", concluyó González, quien, rescató, que parte de esas dificultades que padeció la 'Tricolor' fueron producto del buen trabajo de Chile.