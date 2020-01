Centro Democrático criticó al gobierno por “rifar ministerios"

Gabriel Santos representante a la Cámara por el partido Centro Democrático criticó que el presidente Iván Duque este reuniéndose con algunos partidos políticos a fin de “rifar algunos ministerios” y así conseguir más apoyo en el Congreso de la República.

El congresista asegura que eso no representa las propuestas en campaña del presidente y le pidió al Gobierno que no se arrodille “frente a la politiquería".

"Me duele el corazón escuchar cómo los partidos políticos se están rifando ministerios con el gobierno que prometió no darlos. La tecnocracia arrodillada frente a la politiquería. ¿Por lograr compañía en el congreso? Lamentable, eso no nos dijeron en campaña" aseguró el representante.

Sin embargo, Ernesto Macías, expresidente del Congreso, ha defendido las acciones del gobierno de turno y las reuniones que ha tenido con colectividades como Cambio Radical, La U y el Partido Conservador.

El representante Santos asegura que este tipo de acciones aumentan la desconfianza del pueblo colombiano en las instituciones y en el Gobierno Nacional.