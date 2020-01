La verdadera razón por la que Jessica Cediel no se casó con Leo Sarria

En julio de 2019 se conoció el compromiso que tuvo la presentadora Jessica Cediel con Leo Sarria, sin embargo, en diciembre se comprometió con otro hombre.

En la edición más reciente de la revista ‘Alo’, Jessica Cediel se confesó y aclaró los rumores que fueron creciendo y que dieron paso para que muchas personas la juzgaran.

Cediel afirmó que termino su compromiso con Sarria por una infidelidad: “La gente habla sin saber y sé que dicen que cómo fui capaz de tener dos compromisos en un mismo año, que es el colmo, pero la gente juzga ‘a priori’. Es un gran ser humano y sí, es verdad que nos íbamos a casar, me dio un anillo y todo, porque ese era el plan de vida que teníamos, pero lo pillé siéndome infiel y le terminé”, reveló a la revista.

“No podía darle mi vida a una persona que no me respetaba desde el principio de la relación, porque cuando tú lo das todo y entregas tu confianza y el amor, y te pagan con eso, pues para mí, todo se acaba,” agregó.