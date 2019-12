El nuevo novio de Jessica Cediel y el comentario que encendió las redes

La bella presentadora, Jessica Cediel, presentó en redes a su nuevo novio, Mack Roesch, un modelo y participante del show Exatlón de Estados Unidos, además, su entrenador personal.

Cediel, quien se había comprometido en julio con Leo Sarria, eliminó cualquier rastro de esa relación en septiembre pasado, pero nunca dio a conocer mayor detalle de su ruptura con el hombre.

Sim embargo, ahora, muy feliz posando con su nuevo novio, su hermana publicó un comentario en una de las fotos, que explicaría el porqué de la pasada ruptura.

Su hermana comentó: “Amor comparto tu felicidad. Me alegra que finalmente llegó un hombre a tu vida que te ama por quien eres y no por lo que representas, un hombre temeroso de Dios sin necesidad de aparentar... y eso vale oro!!! Dios los bendiga, I love you both. Eclesiastés 4:9-12”.

Vea la foto aquí:

