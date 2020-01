¿The New York Times confirma injerencia rusa en protestas latinoamericanas?

El reconocido diario estadounidense The New York Times mediante una publicación ha reavivado lo dicho en su momento por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien aseguraba que Rusia estaba detrás de las manifestaciones generadas a nivel latinoamericano; en su momento, la declaración no fue tan bien recibida por los manifestantes, pues aseguraban que era deslegitimar su indignación.

Conforme aumentan las protestas, plantea el diario, aumentan los denominados trolls rusos: cuentas falsas utilizadas para influir en la percepción de un tema en específico. Para este caso, se trata de cuentas en Twitter, “claramente vinculadas a Rusia, que buscan sembrar confusión en las naciones sudamericanas que se oponen al gobierno respaldado por Moscú en Venezuela”; analistas del Departamento de Estado, de los Estados Unidos, han notado, señala el reporte, un patrón “inquietantemente similar en las protestas antigubernamentales” en países suramericanos como Colombia o Chile.

La Senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, dijo no estar sorprendida por la publicación, ya que coincide con lo visto en los últimos meses, pues comenta que no había una realidad detrás de “toda esta alteración en Bogotá en la percepción de ciertas problemáticas. Cuando se les preguntaba por qué marchaban, nunca hubo una respuesta clara”.

Por su parte, el Senador de la lista decentes, Gustavo Bolívar, aclaró que desconoce si los rusos quieren incidir ‘por su cuenta’ en las protestas de suramérica: “de lo que sí puedo dar fe absoluta, es que a ningún miembro del comité lo ha filtrado ni los rusos, ni los venezolanos, ni nadie. Nosotros no estamos pidiendo que se mantenga Maduro, ni estamos tratando política internacional dentro de las peticiones”.

Para Cabal, las manifestaciones no responden a una razón identificable, sino que se trata de “una idea vaga”. Bolívar indica que la intención del paro es marchar por “el asesinato de líderes sociales y por otros paquetazos del gobierno”. Por lo pronto, las manifestaciones se vuelven a dar cita el 21 de enero.