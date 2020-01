Arquidiócesis de Cali: despenalizar aborto viola convenios internacionales

Tras reabrirse el debate sobre la despenalización del aborto en Colombia en la Corte Constitucional, la arquidiócesis de Cali se pronunció.

Dijo que si el alto tribunal decide abrir la posibilidad de que las mujeres decidan si quieren realizarse el procedimiento sin ninguna restricción –se ha hablado de en las primeras 12 semanas de gestación- se violaría una “serie de acuerdos internacionales como el de la Convención Americana de los Derechos Humanos de 1969, y la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989”. Sin embargo, el primero habla de la Toda persona tiene derecho a que se respete su vida y el segundo sobre los derechos del niño.

Según la arquidiócesis de Cali en Colombia “se optó por defender la vida humana, desde la concepción, por tanto, toda acción promotora del aborto, por más legal que pretenda ser, va en contra de los principios fundantes de la dignidad de la persona, por los que libremente el Estado colombiano decidió orientar su relación con los ciudadanos”.

La arquidiócesis dice que pretender “imponer el aborto” en Colombia es una “fragante violación” de normas internacionales y que no puede desconocerse es el relacionado con los efectos psicológicos que esa práctica ocasiona.